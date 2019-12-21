Гвардійці разом з поліцейськими забезпечували громадський порядок під час відкриття новорічних ялинок у місті Запоріжжя

Гвардійці разом з поліцейськими забезпечували громадський порядок під час відкриття новорічних ялинок у місті Запоріжжя

На майдані Героїв та на площі Маяковського відбулися урочисті відкриття новорічних ялинок та святкових локацій. До виконання службових завдань із забезпечення громадського порядку та недопущення правопорушень були залучені гвардійці 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України.

Військовослужбовці, у посиленому режимі, разом з поліцейськими патрулюють райони проведення заходів та пильнують за дотриманням громадського порядку.

«З такими захисниками ми почуваємось спокійно. Ні військовослужбовці, ні поліцейські не заважають нам з дітьми весело проводити тут час…» – поділилась місцева мешканка Анастасія.

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