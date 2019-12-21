Ірина Дуднік: «Наша мета – надання послуг на високопрофесійному рівні з залученням сучасних засобів комунікації як безробітним, так і роботодавцям»

Наприкінці року прийнято підбивали підсумки, аналізувати роботу та планувати свої дії на наступний рік. Служба зайнятості модернізується та змінюється, стає більш сучасною, постійно вдосконалює якість послуг, впроваджує нові підходи та форми роботи.
19 грудня 2019 року відбулась нарада керівного складу у Запорізькому обласному центрі зайнятості «Підсумки роботи центрів зайнятості та філій Запорізької обласної служби зайнятості за 11 місяців поточного року та пріоритетні напрямки роботи у 2020 році».
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік привітала учасників наради, гостей та всі колективи центрів зайнятості та філій обласної служби зайнятості з 29-ю річницею створення Державної служби зайнятості та поділилась досягненнями служби у цьому році.
Заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко підбила підсумки роботи за 11 місяців 2019 року:
– Служба зайнятості постійно розширює спектр послуг та сучасних сервісів, як для роботодавців так і для населення. З початку року завдяки реалізації активних програм зайнятості 42,3 тисячі безробітних громадян знайшли роботу, в тому числі 20,1 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного.
З початку року 440 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 168 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 3,2 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
2019 рік відзначився інтенсифікацією роботи з крупними підприємствами. Також в роботу служби зайнятості запроваджено нову форму роботи — рекрутинг. За 11 місяців 2019 року більше 9 тисяч роботодавців Запорізького регіону надали інформацію про наявність майже 48 тисяч вільних робочих місць. Укомплектовано за допомогою служби зайнятості 96,7 відсотки вакансій, а це означає, що майже кожен роботодавець, який звернувся до служби зайнятості зміг задовольнити свою кадрову потребу.
Водночас, перед великими підприємствами гостро стоїть питання нестачі робітничих рук. Колаборація з найпотужнішими підприємствами регіону дозволить оперативно задовольняти потреби роботодавця в робочій силі. З метою збалансування попиту та пропозицій кадрів у металургійній галузі Запорізького регіону між підприємствами групи «Метінвест», «Центром кар’єри Метінвест» та Запорізьким обласним центром зайнятості відбулося підписання Меморандуму про співпрацю.
Учасники наради відвідали Центр кар’єри Метинвест, який відкрив свої двері 17 грудня за адресою проспект Металлургів, 24. Центр працюватиме в декількох напрямах: підбір персоналу, знайомство із спеціальностями, навчання і розвиток потенційних співробітників.
Підбиваючи підсумки наради директор ЗОЦЗ Ірина Дуднік наголосила: «Служба зайнятості вдало впроваджує нові підходи та форми роботи. Ми вже бачимо гарні результати впровадження нового клієнтоорієнтовного підходу – інституту кар’єрних радників, які здійснюють індивідуальний супровід безробітного. Інститут консультанта роботодавця є другим етапом розвитку сервісів державної служби зайнятості. Наша мета – надання послуг на високопрофесійному рівні з залученням сучасних засобів комунікації як безробітним, так і роботодавцям. В решті – розуміння особистої відповідальності за реалізацію всіх етапів співпраці: від першої комунікації до остаточного вирішення питання».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47