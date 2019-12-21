Кожного місяця від торгівлі алкоголем і тютюном місцеві бюджети отримують понад 14 мільйонів

Запорізькі підприємства і підприємці, які продають уроздріб алкогольну продукцію і тютюнові вироби, з початку року спрямували до місцевих бюджетів області 157 мільйонів гривень акцизного податку. Лише у листопаді вони перерахували 14 мільйонів, що на 1,5 мільйона більше, ніж торік. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
За січень-листопад для реалізації підакцизних товарів суб’єкти господарювання отримали майже дев’ять тисяч ліцензій, сплативши за них більше 37 мільйонів гривень. Зокрема, податківці видали 5082 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 3527 – на продаж тютюну, а також продовжили термін дії 11055 документів, 1036 – призупинили, 2342 – анулювали.
Крім того, компанії і підприємці придбали 334 ліцензії на роздрібний продаж пального та 128 – на його зберігання.
За цей час фахівці податкової служби регіону провели 685 перевірок щодо дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За їхніми результатами до суб’єктів господарювання застосовані фінансові санкції на загальну суму 12 мільйонів 251 тисяча гривень.
Нагадуємо, кожен споживач або представник бізнесу може перевірити номер та термін дії кожної ліцензії у торгових об’єктах. На сайті податкової служби Запорізької області майже щоденно оновлюється реєстр виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем та тютюновими виробами: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Головне управління ДПС у Запорізькій області