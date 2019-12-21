«Новорічний крафтовий благодійний ярмарок»- програма 22 грудня

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека, Запоріжжя, проспект Соборний, 142
10:00 – початок роботи ярмарку та всіх локацій в «Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці» (1-3 поверхи).
Крафтовий ярмарок: натуральні та унікальні солодощі, чаї, джеми, сири, соуси, пряники, мед від бджолярів, продукція від фермерів, крафтова кава і не тільки! Ви маєте це побачити і скуштувати!
Також у нас будуть представлені крафтові твори ручної роботи від майстрів: свічки з воску, вироби з натуральної шкіри, кубики-тунелі AJcub та інші красиві та натуральні хенд-мейд витвори!
10:30 – відкриття «Новорічного крафтового благодійного ярмарку».
11:00 – презентація книги добрих віршів для дітей і дорослих «Желтый Слон» від автора і ілюстратора Юлії Алексеєнко (3 поверх, дитячий простір).
«Желтый Слон» – це вірші, що зігрівають серця і дарують посмішку. Це вірші, наповнені щирою любов’ю і дитячою безпосередністю.
«Желтый Слон» – це про диво в кожному дні і про кожен день як диво.
У книзі ви знайдете не тільки авторські вірші та ілюстрації, але і види Запоріжжя. Так автор говорить про любов до свого рідного міста. І висловлює вдячність всім його жителям, завдяки підтримці яких була видана перша книга Юлії Алексеєнко.
12:00 – творча майстерня для дітей «Желтый Слон» від автора і ілюстратора Юлії Алексеєнко (3 поверх, дитячий простір).
12:00-13:00 – Студія арабського танцю «Басіма»: майстер-клас (4 поверх).
12:00-14:00 – презентація фотовиставки і авторського календаря на 2020 рік від Ігоря Лаврова (5 поверх).
13:00-14:00 – фольклорний гурт «Калинушка», с. Відрадне. Лауреати фольклорного конкурсу Запорізької області. Народні українські пісні (1-3 поверхи).
14:00-15:30 – майстер клас з фольклору на основі народних пісень Запорізької області (4 поверх).
11:00 – Створи свій рік! Заходи з розвитку для всієї родини. Цікаві лекції для мам і тат із психології та здоров’я (4 поверх):
11:00-13:00 – Лекція для майбутніх мам і тат (потрібна попередня реєстрація). Консультант з грудного вигодовування Юлія Ярова.
13:00 – З дитиною у стоматолога: без сліз та залюбки (особистий досвід). Юлія Клименко.
13:30 – Профілактика здорового способу життя. Марина Арабаджін, психолог, тренер.
14:30 – Психологія жіночого здоров’я. Використаємо співаючі чаші та шаманський бубен. Неллі Кириченко, майстер рейки, психолог.
16:00 – Тренінг-семінар “Створи свій 2020 рік” Маленькі тонкощі великого планування. Це не про мрії, це про дії, які призводять до результату. Кращий спосіб передбачити майбутнє – це його створити! Стрельченко Юлія – психолог, засновник простору “ЗаРождение”, перинатальний психолог, доула. Для роботи підготуйте зошит, ручку.
11:30 – початок «Крафтових розмов». Впродовж дня ми проводимо цікаві розповіді, лекції та діалоги про натуральні продукти та творчість (1 поверх, лекційна зала):
11:30 – «Натуральна кава та її користь. Все, що вам треба знати про каву по-турецьки». Turcoffee.
11:45– «Крафтова фруктова та овочева пастила: всі секрети натуральних солодощів». TM TAROLIKO, Ольга Германюк.
12:00-13:00 – Лекція “Свята без сміття”: сучасні тренди мінімалізму, психології та zero waste. Поговоримо про новорічне меню та як не викидати їжу. Про ялинку та святковий декор в стилі еко, лайфхаки по підготовці, ідеї для подарунків. Новорічний настрій гарантовано! Любов Грибова.
13:00 – Користь використання натуральних екосумок і мішечків замість пластикових пакетів. Graviola Ecobags.
13:20 – «Трави наші – зелені союзники і помічники. Трав’яний чай – справжній еліксир життя». Тетяна Олефіренко, фіто-чай «ЖИВА».
13:40 – Тонкощі виробництва крем-меду. The BDJILKA.
14:00 – Солодке Життя: як хобі перетворюється на бізнес. Удачі, помилки та пошук свого рецепта щастя. Ірина Колебанова, «Солодке Життя».
14:20 – «Паперове диво – від звичайної листівки до маленького світу в кубі». Кубики-тоннели AJcub, Юлія Ярова.
14:40 – «Розповідь про один фестиваль: ярмарок, учасники та їх історії». Віктор Бабенко, Директор «Всеукраїнського Фестивалю домашньої консервації», організатор «Крафтового ярмарку».
15:00 – Сир для гриля Халлумі. Особливості традиційного кіпрського сиру. Будемо смажити і дегустувати. «Сімeйна фeрма ГурмеЕко».
15:20 – Розповідь про крафтову рослинну олію, про її користь. Родинна олійниця.
15:40 – «Фруктяшки» замість чіпсів: сушені персики, абрикоси і груша в тренді! Пастила і динні роли: теж спробуєте? Олена Берьозіна, агроном органічного саду.
16:00 – «Нішеві культури – що воно таке і з чим його їдять?». Тетяна Сус, Фермерське господарство «Лада 2008».
16:20 – «Кавказька аджика від запорізької господині. Цього ви не знали про аджику». Hot jam mamacita, Олена Попова.
15:30 – Показ мод від арт студіо Пані Ірина, переможців Гран Прі Голден Лаурель, Київ. “Гірчиця: етно дизайн” презентує – MOTANKA my stile з колекцією від Ксенії Хор! (4 поверх).
16:00 – початок роботи дитячих аніматорів (1-3 поверхи).
З 10:30 до 17:30 – майстер-класи (постійно-діючі):
Святкова студія Конфетті. Справжня магія – розмальовки кольоровим піском. Круті набори для творчості на подарунки улюбленій дітворі.
Анна Сомова. Майстер-клас з ебру.
Цукеркова майстерня Caramel’Ka. Майстер клас по виготовленню карамельок.
Родинна олійниця. Майстер клас по приготуванню рослинного молока.
Тетяна Денисюк, Підпільнянський степ. Шиємо символ року – мишку, учасникам медовий пряничок на ялинку у подарунок.
Світлана Корзун, Міні-ферма “Свіжа їжа”. Майстер-клас з виготовлення новорічного декору та подарунків з природних матеріалів.
Майстерня «Зіллячко». Новорічні прикраси.
17:40 – закриття «Новорічного крафтового благодійного ярмарку».