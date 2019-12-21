Підбірка модних кольорів кросівок для холодного сезону

Найчастіше, взимку, перше про що думаєш, купуючи взуття – це комфорт. Замислюєшся відразу про те, прослужить вона тривалий час, чи принесе блаженство під час ходьби. Останнє на що звертаєш увагу, так це на колірну палітру вибраного виробу. Не так давно це питання вийшло на перший план. Вся справа в тому, що відомі виробники по типу Nike, Adidas, New Balance, і інші, з огляду на нові тенденції, презентували абсолютно різнопланові рішення вже звичних моделей. Вони показали небувалі моделі в нових кольорах, дозволяючи насолодитися не тільки якістю матеріалу, а й неймовірним дизайном. Сьогодні ми з Вами розберемо кілька прикладів таких поєднань: якість + ульотний дизайн.
Перше, на що звернемо увагу – це всіма відомі Native Fitzsimmons Boots. Модель, яку вже можна сміливо назвати популярною класикою. У 2019 канадський бренд представив модель в абсолютно іншому амплуа. Нові, гарні і яскраві колірні рішення зробили її ще більш затребуваною. Саме такий варіант зимового взуття поєднує в собі абсолютно всі можливі якості: від зручності до теплоти. А відтінки просто бомба: яскравий жовтий, який повертає тебе в спекотне літо, насичено синій – огортає таємницею. Приємний зелений, фіолетовий і безліч інших варіантів, які можна вибрати. Ви можете собі уявити будь-який колір і знайти його в цій лінійці взуття. Виробник вже давно вийшов за рамки американського споживача, саме тому пару можна придбати як в Європі, так і в Росії. Особливо взимку, коли розпродажі і величезні знижки присутні на кожному кроці. Зайшовши на свої улюблені сайти оригінального взуття HypeSneakersShop, SneakerStudio, DeltaSport і інші, можна урвати бажану пару практично за копійки і порадувати себе напередодні свят.
Слідом за приголомшливими канадцями, пішли і New Balance. Хлопці презентували добротні черевики на зиму, при цьому зберігши свою класичну манеру виконання і додавши нові цікаві поєднання. Рожеві, білі і червоні кольори можна круто комбінувати з повсякденними look-ами, при цьому виглядати молодіжно і красиво. Компанія Nike недалеко втекла від вищезгаданого бренду і теж “подарувала” споживачам цікаві варіанти взуття на базі усіма відомих Nike Air Force 1. Такого роду взуття дуже сподобалося жіночій половині, за рахунок матеріалу і незвичайного кольору. За це їм великий +. Що стосується Adidas, в плані незвичайних колірних рішень, вони на даному етапі пасуть задніх. Так як крім усіма заїжджених чорних, сірих і коричневих кольорів, змогли представити лише таке поєднання в колабі з синім кольором. Однак, незважаючи на це, любителям класики такі варіанти як раз прийдуть в пору.
З огляду на все зазначене вище, можна з упевненістю зробити висновок що, різноманітності вибору моделей дуже багато, однак тільки Вам вирішувати на чому зупинитися і яку модель вибрати. Враховуйте всі свої побажання і якість, і матеріал, і звичайно ж колір. При виборі ідеальної моделі на зиму всі фактори є важливими. Не бійтеся вибирати для себе щось нове, експериментувати з кольорами і відтінками і будьте завжди на висоті.