Ринок праці Запорізької області

Станом на 20 грудня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,9 тис. осіб, з них 14,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 20 грудня 2019 року – 1254 одиниці (у м. Запоріжжі – 572 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку грудня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 258 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 57 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.