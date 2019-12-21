Санта рулить! Запоріжців запрошують на цікавий захід

7-ий новорічний парад #ДідСантаРулить відбудеться у Запоріжжі 29 грудня.
Шо це?
– 7-ий, найочікуваніший, святковий парад велосипедистів та любителів активного відпочинку. Учасники велосипедного параду привітають маленьких та великих жителів міста Запоріжжя, які трапляться на шляху, з новорічними святами та підвищать новорічний настрій (дітям – смаколики та іграшки, дорослим – безмежна радість). Організатором заходу виступає ГО “Велотурист. Захід проходить за підтримки НК Запоріжжя
– у м. Запоріжжя, що в Україні. Початок об 11:00 (старт з пл. Запорізька, збір з 10:30) Маршрут проходить по пр. Соборному, по проїжджій частині, із зупинкою на бул. Шевченко (~11:20-11:40) та фінішем на пл. Маяковського (~12:00)
Коли?
– 29 грудня, 2019 року (традиційно, у останню неділю року)
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Під час заходу буде відбуватись зйомка відео-привітання Україні.
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Тривалість заходу – 2 години
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Вікових обмежень для участі немає! Діти, молодші 14 років, допускаються до участі у велосипедному параді у супроводі батьків.
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Умови для участі у велосипедному паряді:
– цілий та справний велосипед, новорічна атрибутика;
– святковий, новорічний костюм (дід мороз, санта клаус, снігуронька, ельф, олень, мавпочка та будь-який інший веселий персонаж)
– наявність солодощів, мандаринок або інших подарунків для маленьких городян.