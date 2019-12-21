У ЗНУ в День Святого Миколая відбулось урочисте відкриття новорічної ялинки та яскравої презентації кількох святкових локацій студмістечка вишу

Дев’ятнадцятого грудня у Запорізькому національному університеті за доброю традицією була організована зустріч Дня Святого Миколая й відкриття головної новорічної ялинки університету – на площі біля спортивно-оздоровчого комплексу. Аби допомогти всім максимально поринути в атмосферу новорічних свят організатори влаштували невелике імпровізоване свято. У ЗНУ продовжили підтримувати новорічні традиції обміну подарунками між факультетами і цей рік не став виключенням. Крім того, під час свята провели благодійний ярмарок, під час якого всі бажаючі змогли придбати каву та жетони для дітей, які відбивають світло о темній порі з символікою нового року, тим самим зробити благодійну справу для дітей з малозабезпечених сімей та сімей, які потрапили в складні життєві обставини.
Поки учасники свята очікували на головну подію, вони могли зігрітися гарячими напоями у спеціально облаштованому казковому будиночку. Гості також мали змогу оглянути чудову експозицію новорічної «Зимової вітрини». Вона оригінально розташувалася на віконних стелажах спортивно-оздоровчого комплексу Запорізького національного університету. Декорації складаються зі святково прикрашених ялинок, зимових пейзажів, м’яких іграшок, величезного новорічного годинника, оленів і казкових персонажів. Загалом, всі декорації вражають своїми масштабами та кропітким втіленням творчого задуму. Серед них: інсталяція «Зимовий ліс», де лісові звірятка готуються до новорічних свят, «Новорічна кімната» із затишним каміном, вивішеними чобітками і подарунками та казкова інсталяція за мотивами мультфільму «Холодне серце». Треба відзначити, що святково прикрашена територія новорічного студмістечка ЗНУ визнана однією з 3 найкращих новорічних локацій в місті. Так, на площі між 2 і 6 корпусом ЗНУ була встановлена оригінальна творча новорічна інсталяція – яскрава новорічна композиція у вигляді ялинкової кулі, прикрашеної новорічними іграшками та вогниками, яка ввечері підсвічується новорічними ліхтариками. На студентській площі та біля СК ЗНУ встановлені святкові декорації (ілюміновані арки, яскраві вітрини, ярмарковий будиночок тощо), запущено яскраву ілюмінацію в новорічному містечку. Все це створює справжню атмосферу прийдешніх новорічних і різдвяних свят як для студентів та працівників університету, так і для мешканців міста, які зможуть насолоджуватись цією красою до кінця зимових свят.
На відкриття головної ялинки університету завітали й довгоочікувані головні герої казкового дійства – 7 святкових чаклунів – Санта Клаусів з різних країн (Англії, Чорногорії, Колумбії та інших) та Грінч-викрадач Різдва. Впродовж святкового дійства Санта Клауси – чарівники шукають викраденого Святого Миколая і відправляються на пошуки до різних країн. Разом вони жартували, танцювали в компанії учасників свята, дарували найкращі новорічні побажання на наступний рік усім присутнім. До участі в заході долучився і ректор ЗНУ Микола Фролов в образі Святого Миколая, представники адміністрації університету, гості, студенти та викладачі.
Кульмінація святкової програми відбулась під час засвічення вогнів головної ялинки ЗНУ. А учасники шоу-програми і гості змогли далі у святковій атмосфері продовжити насолоджуватись атмосферою казки та прийдешніх рідздвяних і новорічних свят, долучившись до танців разом із казковими героями. Також усі охочі мали змогу зробити пам’ятні фото із Святим Миколаєм біля гарно прикрашеної святкової ялинки та біля тематичної, затишної та яскравої новорічної фотозони у Спортивно-оздоровчому комплексі.