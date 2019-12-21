За сприяння служби зайнятості понад 42 тисячі громадян знайшли роботу

Протягом січня-листопада 2019 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 56,5 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 9,6% менше минулорічного показника аналогічного періоду.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-листопада 2019 року 42,3 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 20,1 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 440 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 168 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 3,2 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 11,6 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 грудня 2019 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 17,0 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 грудня 2019 року становила 2197 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, продавці, електромонтери, медсестри, електрогазозварники, слюсарі, кухарі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, економістів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Служба зайнятості вдало впроваджує нові підходи та форми роботи. Ми вже бачимо гарні результати впровадження нового клієнтоорієнтовного підходу – інституту кар’єрних радників, які здійснюють індивідуальний супровід безробітного. Інститут консультанта роботодавця є другим етапом розвитку сервісів державної служби зайнятості. Наша мета – надання послуг на високопрофесійному рівні з залученням сучасних засобів комунікації як безробітним, так і роботодавцям. В решті – розуміння особистої відповідальності за реалізацію всіх етапів співпраці: від першої комунікації до остаточного вирішення питання».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47