«Зустрінемо Новий рік безпечно»: рятувальники провели профілактичну акцію

До Нового року ще 11 днів, проте подбати про безпеку прийдешніх свят потрібно вже зараз. Важливо сумлінно ставитися до всіх організаційних заходів, які передують самому святкуванню для того, щоб свято не перетворилося на трагедію. Аби вкотре нагадати громадянам про правила безпеки напередодні новорічних та Різдвяних свят 20 грудня рятувальники провели акцію «Зустрінемо Новий рік безпечно» на території Олександрівського лісництва.
Начальник Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир Селюк розповів про пожежі на території лісництв регіону та профілактичні заходи. Так, цьогоріч вогнем знищено 59 га лісу. Протипожежні заходи фінансуються відповідно до програми Запорізької ОДА «Ліси Запоріжжя». Це дозволяє вчасно реагувати на пожежі і зберегти лісовий фонд. Для прикладу у 2017 році вогонь знищив 800 га лісу, а за два роки цей показник вдалося знизити у 12 разів.
Першим майданчиком стало вже традиційне для рятувальників спалювання ялинки. Неправильно облаштована та прикрашена «лісова красуня» спалахнула, немов порох від найменшої іскри, адже рятувальники показово «прикрасили» ялинку іграшками, які не повинні бути на ялинці. Фахівці ДСНС наголосили, що причиною загоряння може стати і несертифікована гірлянда, і близько розташовані електроприлади, і іскра від свічки, бенгальського вогню чи іншого піротехнічного виробу. Рятувальники, які прибули на місце умовної пожежі, швидко ліквідували її, проте шкода та збитки від досить недовгого горіння у реальному житті були б непоправні. До речі, представникам ЗМІ також запропонували спробувати ліквідувати загорянння ялинки. Вправляючись у користуванні вогнегасником. Журналісти із завданням впоралися.
Творча група «М.І.Ф.» та театр вогню «Incognito» продемонстрували фаєр-шоу, у якому вогонь уособлював свої два протилежні значення – контрольоване – коли він друг людини, і безконтрольне – тоді, коли вогонь стає руйнівником і призводить до біди.
Варто згадати, як розпочався Новий 2019 рік: через 40 хвилин після бою курантів 1 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Гоголя в Олександрівському районі Запоріжжя. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із квартир на балконі другого поверху горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 кв. м. На момент виникнення пожежі, власниця знаходились вдома, яка самостійно покинула небезпечне місце. Причина пожежі – вибух петарди, яка потрапила на балкон ззовні. Отже, скільки б модифікацій не зазнавали сучасні піротехнічні вироби, їх потрібно обирати правильно і не забувати про людський фактор, адже як показує приклад минулорічної пожежі, саме необачність і нехтування правилами у користуванні піротехнікою спричинила загоряння в оселі іншої людини.
У ході акції співробітники ДСНС разом із фахівцями вибухотехнічного відділу Національної поліції провели майстер-клас для представників ЗМІ, у якому навчили журналістів розрізняти якісну піротехніку від несертифікованої, правильно обирати новорічні прикраси, на що звертати увагу під час використання феєрверків тощо.
«На багатьох подібних виробах вказані вікові обмеження. Перед покупкою обов’язково перевірте дату виготовлення виробу, чи не пошкоджена упаковка або сам виріб. Піротехніку не можна зберігати біля опалювальних приладів. Ні в якому разі не розбирайте їх та не піддавайте механічним впливам. Пам’ятайте, що запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення, з балконів та поблизу житлових, господарських будівель або насаджень, відстань повинна сягати не менше 50 м. Не дозволяйте дітям самостійно запускати феєрверки, а самі під час запуску намагайтесь знаходитись на безпечній відстані», – застеріг головний інспектор управління запобігання НС Сергій Мельник.
Начальник відділу техніко-криміналістичного забезпечення вибухотехнічного управління ГУ НП Володимир Шкурков зазначив: «Випадки травмувань особливо частішають напередодні та під час новорічних свят. Наслідки недбалого поводження з піротехнікою – тяжкі травмування та смерть. Особливо небезпечні – петарди, які використовують неповнолітні, чим завдають великої шкоди своєму здоров’ю. Непоодинокі випадки, коли дорослі у стані алкогольного сп’яніння стають жертвами феєрверків, оскільки порушують правила їхнього використання. Тобто, окрім несертифікованої продукції, людський фактор в порушеннях експлуатації піротехніки і, як наслідок – травмування, залишається актуальним».
Спеціальним гостем і учасником акції став заслужений артист України Олег Григор’єв у ролі святого Миколая, який привітав усіх з прийдешніми святами, побажав міцного здоров’я та надзвичайно щасливого Нового року.