Держава повернула запоріжцям майже 13 мільйонів гривень сплаченого податку

Держава повернула запоріжцям майже 13 мільйонів гривень сплаченого податку

Наприкінці року запоріжці активно подають декларації для того, щоб отримати  податкову знижку та повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, станом на 5 грудня сім тисяч громадян скористалися правом на податкову знижку. Порівняно з минулим роком кількість декларантів зросла майже на 5 відсотків.

Лише у листопаді близько 250 мешканців регіону відвідали податкові інспекції та подали декларації за минулий рік і підтверджуючі документи щодо витрат.

Усього з початку року після проведених розрахунків запоріжцям повернено 12,7 мільйона гривень.

Як зазначив Руслан Рачинський, заповнити і направити декларацію можна й в онлайн режимі. Для цього необхідно за допомогою електронного ключа авторизуватися в Електронному кабінеті платника та обрати відповідну опцію “Податкова декларація про майновий стан і доходи громадян”.

Нагадаємо, податкова знижка надається за такі витрати:

– сплата за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення (у тому числі оплата освіти у дошкільних, шкільних і позашкільних закладах освіти);

– частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

– благодійні внески неприбутковим організаціям;

– страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;

– витрати за переобладнання власного транспортного засобу на альтернативні види біопалива;

– вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини та інші.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка