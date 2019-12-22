Дітей з інвалідністю із Вознесенівського району привітали з новорічними святами

20 грудня у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району, що підпорядковується Запорізькому міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відбувся захід, на якому вихованців привітали з новорічними святами й поділилися останніми успіхами закладу.
Ось що розповіла його завідуюча Луїза Цвєткова: «В першу чергу хочу привітати всіх із прийдешнім Новим роком! Цей рік був для нас складним, але цікавим. Ми відкривали це відділення, було багато нюансів, які треба було вирішувати. У нас з‘явилося багато нових діточок. Хочу сказати, що у нас достатньо багато обладнання. Сподіваюся знайти ще спеціалістів, які нам потрібні, тому в кого є знайомі логопеди, музкерівники, вчителі-реабілітологи, будь-ласка, повідомляйте, що є вакансії. В новому році завдяки спонсорам ми почнемо поповнювати нашу матеріальну базу розумними іграшками й усім іншим».
На самому святкуванні було багато ігор, танців і веселощів. Вихованцям загадували загадки, вони розповідали вірші. Не обійшлось без Діда Мороза й Снігуроньки, які проводили конкурси, гралися з дітьми й запалювали ялинку. На завершення, дітям вручили подарунки.
Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю займається дітьми, які не відвідують освітні заклади або відвідують і приходять сюди у другій половині дня. Вихованці з різними діагнозами, з ними працюють спеціалісти, які надають різноманітні освітні послуги й послуги соціальної реабілітації. Допомагають такі організації як благодійний фонд «Тепла родина», Союз Підприємців «Ніка», залучаються депутатські кошти й гроші з бюджету міста.
Текст і фото Анатолія Соіна