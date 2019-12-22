Волонтери подарували свято дітям із Оріхівського реабілітаційного центру

18 грудня комунальний заклад «Оріхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Запорізької обласної ради відвідали волонтери з Запоріжжя й Оріхова.
На сьогодні в цьому закладі знаходяться діти від 2 до 15 років, які потребують любові та піклування. Приблизно місяць тому 45 діток відправили листи Діду Морозу, в яких кожна дитина написала про свою мрію. Подарувати малечі свято та справжнє чудо вирішили благодійний фонд «Емоція», клуб автолюбителів «Smotra Orehov», депутати Оріхівської міської ради. Кожен лист знайшов свого Діда Мороза, кожна дитина отримала шанс на здійснення мрії! Разом з волонтерами відвідати центр були запрошені всі небайдужі люди.
Діти приємно порадували гостей виставою, представивши вірші, пісні, танці. Затим до хлопчиків та дівчаток вийшли Дід Мороз і Снігуронька, які урочисто вручили їм подарунки. Усі вихованці реабілітаційного центу отримали саме той сюрприз, про який згадували у листі. Діти у присутності великої кількості дорослих почували себе потрібними і важливими. Після вистави і вручення подарунків усі учасники зробили колективне фото на пам‘ять.
Окрім персональних подарунків дітям, до закладу надійшли ліки, пральна машина, новий спортивний одяг, солодощі та фрукти.
Благодійний фонд «Емоція» під керівництвом Злати Некрасової регулярно робить добрі справи для цього закладу. З кожним роком людей, ладних творити добро, збирається дедалі більше. Волонтери переконані: дарувати радість дітям легко і приємно.
«Подаруй дітям усмішку і трошечки уваги просто так, безкорисливо, не вимагаючи нічого взамін, і ти відчуєш у відповідь справжню любов. У мене нереальні емоції від спілкування з цими дітьми! Вони такі добрі й чисті! Обіймають, сміються, тримають за руку і не відпускають. Ця малеча повинна мати підтримку. За можливості всі ми мусимо робити їх щасливішими, адже вони потребують нашої турботи. Завдяки волонтерам вони розуміють, що мрії можуть здійснюватись і диво існує», – поділилася своїми враженнями одна з учасниць, мешканка села Новоандріївка Анастасія Алєксєєва.
Текст і фото Оксани Савости