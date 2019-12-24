Четверо запоріжців нелегально торгували газом і бензином

Співробітники податкової міліції Запорізької області зупинили безліцензійну торгівлю пальним та вилучили велику партію паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу.
В рамках проведення операції “Акциз-2019” вони встановили чотирьох жителів Запоріжжя, які здійснювали реалізацію паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу населенню за готівку, не маючи при цьому жодних документів дозвільного характеру.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 48,4 тисячі літрів ПММ та скрапленого газу на суму 773,2 тисячі гривень.
Стосовно правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 164 КУпАП.
Головне управління ДФС у Запорізькій області