Десять запорізьких підприємств заборгували перед пенсійним та соцфондами майже 100 мільйонів

У Запорізький області серед найбільших неплатників єдиного соціального внеску – десять підприємств регіону, які станом на початок грудня заборгували 96 мільйонів 300 тисяч гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, борг цих компаній склав понад 17 відсотків від загальної суми недоїмки з ЄСВ.
До антирейтингу потрапили суб’єкти господарювання, які спеціалізуються на виробництві автотранспортних засобів, пластмас, алюмінію, гумових шин і покришок, литті легких кольорових металів, вирощуванні зернових культур, добуванні декоративного та будівельного каменю і вапняку, дослідженні й експериментальній розробці у сфері технічних наук, а також на інформаційних технологіях, науковій діяльності та радіопромисловості.
Руслан Рачинський зазначив, що податкова служба вживає усіх заходів стосовно боржників відповідно до норм законодавства. У результаті, з початку року підприємства і підприємці погасили заборгованість з ЄСВ на загальну суму 118 мільйонів, у тому числі, 34 мільйони через органи Державної виконавчої служби. Крім того, за цей час було списано 9,3 мільйона гривень недоїмки, зокрема, у зв’язку з ліквідацією підприємств-банкрутів.
Нагадаємо, інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщена на сайті податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Крім того, кожен власник бізнесу чи громадянин може в онлайн режимі дізнатися, чи має він податкову заборгованість – така можливість реалізована в Електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit).
Головне управління ДПС у Запорізькій області