Уряд запускає 21 січня 2020 року Національну програму цифрової грамотності.

Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністерство цифрової трансформації має амбітну мету – за три роки навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців. Команда Міністерства цифрової трансформації представила результати першого в історії України соціологічного дослідження цифрових навичок українців та концепцію проєкту «Дія: Цифрова освіта».
«Зараз у програмі уряду зазначена амбітна мета – навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки. Причому, 70% має бути віком від 30 до 60+ років. Мета абсолютно реалістична – у нас вже підготовлено конкретний план дій, як цього досягти. Ми створюємо онлайн-платформу з п’ятьма різними категоріями курсів. Всі вони будуть абсолютно безкоштовні та доступні для кожного. Окрім цього, ми налагоджуємо співпрацю з ЦНАПами, бібліотеками, приватним сектором, школами та університетами. Плануємо створення власної мережі офлайн-хабів, щоб охопити програмою якомога більше людей», – зазначив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Департамент комунікацій СКМУ