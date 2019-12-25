За надра та воду запорізькі підприємства сплатили 633 мільйони

З початку року підприємства добувної промисловості спрямували до бюджетів усіх рівнів 386 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами. З цієї суми до державного бюджету надійшло 268 мільйонів, до місцевих скарбниць – 118 мільйонів гривень.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 151 мільйон або на 64 відсотки.
Найбільше до бюджетів сплатили суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів – понад 344 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 11,7 мільйона, м. Запоріжжя – 8,7 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 7 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 6,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,6 мільйона.
Всього на території регіону працюють 614 компаній, які у своїй діяльності використовують надра.
Крім того, упродовж січня-листопада від 565 підприємств бюджети отримали 247 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води, у тому числі до державного бюджету надійшло 136 мільйонів, до місцевих скарбниць – 111 мільйонів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області