Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП від 26.12.19р.

Друзі! У четвер, 26 грудня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
До слова, після 34-ої сесії облради 7-го скликання процес зрушив з мертвої точки. Втім, послабивши КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР повідок, депутати не вирішили жодного з нагальних питань саме роздержавлення видання. Що ж, далі буде. І ми вам розкажемо всі деталі.
А нині наша газета виходить у переддень Нового року. Тож зрозуміло, подає чимало інформації про свято.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
ВСУ відходить…. Нацгвардія тримає небо! З волонтеркою Любою Леоновою, у “сірій зоні” “Запорізька правда” привітала наших захисників з Новорічними та Різдвяними святами. Звіт і подробиці у рубриці «Війна поруч».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Витрачаючи бюджетні кошти, як правильно зробити вибір між «штучною ниркою» та роялем? Чи буде у Запоріжжі інститут мистецтв? Хто своїми талантами і творчістю надихатиме запоріжців? Про це дізнайтесь із нашої публікації «Музичне училище ім. П.І. Майбороди: тут в серцях молоді народжується музика»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію. А також інформуємо про розваги.
Час чудес! 25 грудня, запорізький Новий театр показав на сцені концертного залу імені М.Глінки трагікомедію «З наступаючим!». Вистава «у тему»: на сто відсотків новорічна. Начебто в ній ідеться про події цілком ймовірні, та все ж – про чарівний збіг обставин. Про несподіванку… Можна сказати – про диво! Деталі у нашій газеті.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … зворушливу дитячу п’яточку.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
І саме у цьому номері ми пропонуємо вам заглянути у майбутнє – дізнатися, що наврочать нам зірки. Саме для наших читачів ми друкуємо Зодіакальний гороскоп на 2020 рік.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.