Бліц-опитування: Як на вашу думку, чи потрібно хрестити новонароджену дитину?

Артур, приватний підприємець:
-Хоч я не дуже віруюча людина, але якось спокійніше на душі, якщо дитина охрещена у церкві. Тож двоє моїх дітей охрещені, саме невдовзі після народження. Цим більше дружина займалася, я тільки поруч був у цей час.
Дінара, менеджерка: – Нічого не можу сказати, бо я татарка, народилася у мусульманській родині. Якщо б була християнкою, то звісно власних дітей охрестила б. В мене є подруга, теж татарка, але вийшла заміж за українця, і власну донечку вони з чоловіком охрестили. Ніхто не заперечував.
Віктор, землевпорядник:
-Я народився ще у радянські часи, тоді усі були або партійними, або атеїстами, або ж одночасно і тими ,і іншими. Тож я нехрещений, дітей теж не хрестили. А ось як онуки –не знаю, можливо їм це буде потрібно.
Олена, студентка:
-В мене допоки ще не має власних дітей, але коли будуть, то обов’язково охрещу їх. Бо ми ж українці, так робили наші предки. Тож і ми маємо.
Ольга, медична сестра:
-Так, ми з чоловіком хрестили нашого сина, мені це додало впевненості за його здоров’я, безпеку, душевну рівновагу. Хоча мабуть більш правильно залишати це на вибір людини, звичайно коли досягне дорослого віку, аби цій вибір був свідомим.