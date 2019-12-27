Любити Україну. Ярослав Мотрич

Олександр Максимов
Чи знаєте ви, що спільного у таких відомих українцях, як Любомир Гузар, Степан Бандера, Роман Шухевич, Квітка Цісик? Любов до України! Так, звісно. Але є ще дещо, що всіх їх єднає. Виявляється, всі вони у дитинстві були членами скаутської організації «Пласт». Ця організація була створена у 1911 році, тобто більше, ніж 100 років тому. Її метою є гармонійне та патріотичне виховання дитини, створення відчуття національної ідентичності, виховання людських чеснот у дусі християнської моралі.
Можливо, ми у власному повсякденні мало що знаємо про скаутську організацію «Пласт», але напередодні нового року запоріжці змогли познайомитись з одним із напрямків її діяльності. Це символічне дійство, яке розчулить душу кожної небайдужої людини, а саме – доставка та передача Віфлеємського вогню всім, хто цього потребує.
Вже три роки поспіль Запорізький осередок «Пласту» очолює щира людина, з великою душею, палко закохана в Україну – Ярослав Мотрич. Родом із Дрогобича, за фахом вчитель музики, 20 років тому за несподіваною примхою долі разом із дружиною і сином переїхав до Запоріжжя.
Ярослав розповів про своє здивування, відчуте у Запоріжжі: «Перший час почував себе тут досить незвично. Дуже важко було, адже відчував, наче ми не в Україні, бо всі навкруги спілкуються російською мовою. Як же так , хіба Запоріжжя – це не козацька столиця? Я навіть згадав випадок, коли мене призвали до армії і ми їхали потягом, то я вийшов на якійсь станції, кругом російська мова. Потім виявилося, що це Харків, а тоді я не знав, де ми. Підійшов до людей спитати, мабуть це вже Росія? Кажуть, ні -це Україна. Оце я був спантеличений, що навіть не розумів, де ми знаходимось».
У Ярослава дружина та троє дітей: Старший син 28 років, донці-18 і молодшому сину 11. Певний час працював екскурсоводом у музеї Запорізького козацтва. С початком війни волонтерив, возив бійцям на передову смаколики та інші потрібні речі. Але припускаю, що його головне покликання все ж таки пов’язане з «Пластом».
Запорізький осередок «Пласту» Ярослав очолює близько трьох років. Про існування скаутів дізнався від священика, коли шукав гідну спільноту, аби дати виховання молодшому сину. На той час існував у місті невеличкий гурток «Пласту», там були здебільшого дівчата. Потім дітки взагалі розбіглися, розповів Ярослав: « Але син мене запитував-тато, коли ми підемо на «Пласт»? Оце і був вирішальний поштовх, аби приєднатися до організації. А після того як я відвідав перший табір «Пласту», то в мене вже не було ніяких сумнівів, що ця організація потрібна дітям. Я займаюся цим для того, аби моя дитина жила у здоровому суспільстві. Тобто не тільки свою дитину треба виховувати, але й виховувати інших дітей, аби мої діти спілкуватися з іншими, близькими по духу. « Пласт» виховує лідера, дає дитині стрижень, це не спортивний гурток для виконання якихось фізичних вправ. Це виховання, яке робить з дитини доброго громадянина».
Підгрунтя «Пласту» – це положення християнської моралі. Закони за якими живуть пластуни перегукується із заповідями Божими, викладеними у зрозумілій для дітей формі.
Як вчитель музики за фахом, Ярослав використовує у роботі з дітьми власні знання та любов до етнічної музики: « Навіть придбав собі дримбу і трембіту, але ще не встиг навчитися на них грати. Також у мене є різні барабани і таке інше, але це не тільки для себе, але здебільшого для дітей, щоб їм було цікаво. Ось на Великдень приїжджали з «Академії лідерства», проводили спільні ватри, отоді я приніс трембіту, і їм було це дуже цікаво. А якщо дитині буде цікаво, то їй не буде лізти в голову всякі дурниці на кшталт «піти покурити». Ми співаємо пластові пісні, пісні духовного змісту, історичні пісні, пісні УПА, українські пісні. Ми на цьому зосереджуємо увагу. У нас в організації всі спілкуються українською мовою, навіть діти з російськомовних сімей».
На запитання, що саме треба зробити суспільству, аби Україна перемогла, Ярослав відповідає не замислюючись: «Насамперед любити Україну. Якщо людина буде любити Україну, то буде все робити, щоб Україна існувала, щоб не була колонією або губернією, аби вона була незалежною. Не чекати допомоги і не сподіватися що хтось за нас це зробить. Робити потрібно самому, не чекати що прийде добрий дядя побудувати якесь захмарне майбутнє. Праця з молоддю – це робота на майбутнє. Дітям потрібно розказувати про справжню історію. Коли я навчався в школі, нас вчили одне. Але я виріс у сім’ї, де в моєї бабці сестри та брати служили в УПА. Мій батько, який жив у ті часи, він 1935 року народження, і був спостерігачем всіх цих подій, тож він мені все це розказував. Тому я знаю історію яка була насправді, тож зараз і дітям це переповідаю».
Зараз, на Різдво, у пластунів є почесний обов’язок – передавати священний вогонь, привезений із Віфлеємського храму, із міста, де народився Ісус Христос. Ця традиція започаткована у 1986 році австрійською телерадіокомпанією, аби дати людям, які з певних життєвих обставин не можуть відвідати церкву, доторкнутися до цього вогника і відчути його благодатну дію. Потім це починання підхопили австрійські скаути, і починаючи з 92-го року, завезли Віфлеємський вогонь до нас в Україну. Зараз це стало традицією. У Відні, у кафедральному соборі його передають скаутам з інших країн, а скаути розвозять його по своїх країнах. Цього року у Київі його передали у Михайлівському соборі, і звідти скаути розвезли по всіх куточках нашої країни. В цей день запорізькі пластуни передали його усім конфесіям у місті, також капеланам, до «Солдатського Привалу», а 29 грудня вогонь передадуть у 55-ту артбригаду.
Той, хто бачив цього дня передачу Віфліємського вогню скаутами в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, що на острові Хортиця, той назавжди запамя’ятає це прекрасне символічне дійство. Мерехтливі вогники свічок у темряві церкви, віддзеркалення вогників у дитячих очах, спільна пісня та спільна молитва , а ще спільна надія, що «Все буде –Україна».