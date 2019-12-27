Податківці застерігають запоріжців від придбання фальсифікованого алкоголю

Наближаються найулюбленіші зимові свята. Готуючись до приємних уїк-ендів, запоріжці активно купують підакцизні товари, у тому числі, через мережу Інтернет.
Сьогодні деякі крамниці та онлайн-магазини пропонують різноманітні алкогольні напої, справжність і якість яких викликає сумніви. А іноді вони можуть становити загрозу життю і здоров’ю споживачів. Здебільшого, така “продукція” потрапляє на продаж через контрабандні канали та виготовляється кустарним способом. Крім того, міцний алкоголь, зокрема, горілка, розлиті в тару типу “Bag-in-box” або “Tetra-Pack”, апріорі є фальсифікованим.
Лише за 11 місяців податкові міліціонери Запорізької області виявили на території регіону шість “підпільних цехів” з розливу алкогольного сурогату, а із незаконного обігу було вилучено товарів підакцизної групи на суму майже 36 мільйонів гривень.
Податківці закликають запоріжців уважно обирати продукцію до новорічного столу, здійснювати покупки лише у легальних торговельних точках і мережах.
Головне управління ДПС у Запорізькій області