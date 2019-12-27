ПРОЄКТ GIZ В ОРІХОВІ РЕАЛІЗОВАНО

Три роки тому в газеті «Запорізька правда» було надруковано мою інформацію «Будуть добрі зміни» про те,що німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ включило Оріхівський навчально-виховний комплекс № 2 імені академіка В. А. Лазаряна до програми зміцнення спроможності територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб. Тоді заклад отримав у подарунок спортивний інвентар, форму для волейбольної команди. Колектив НВК очікував від німецьких друзів 2 класи-комплекти меблів для старших учнів та 7 – для початкової школи, реальну допомогу в частковій заміні вікон на металопластикові, внутрішнього освітлення, заміну вхідних та внутрішніх дверей, у ремонті даху, системи опалення, туалетів.
Представник GIZ Євген Лосєв підтвердив, що незабаром розпочнуться будівельні роботи з реконструкції довгобуду– спортзалу та переходу до корпусу початкових класів. Про це він сказав на святі з нагоди 110-ї річниці відкриття у будівлі нинішнього НВК реального училища для хлопчиків– середнього навчального закладу, який давав і технічну освіту. А 30 жовтня 1906 р. в корпусі №1 була відкрита жіноча гімназія.
«У школи з таким минулим – цікаве сьогодення і повинно бути гідне майбутнє!»– вважає директор НВК Надія Заїченко, яка впевнена, що проєкт буде реалізовано і настануть добрі зміни для їхнього колективу.
І ось у нинішньому грудні радо зустрічали у закладі німецьких друзів та почесних гостей на святі «Живи!Рости!Процвітай!»,де підвели підсумки у зв’язку із завершенням проєкту GIZ.
Проникливі слова вдячності директора НВК Надії Заїченко були адресовані насамперед німецьким друзям, завдяки яким до закладу привезли: шкільні меблі до всіх класів та їдальні, класні дошки, паркові лавочки, тренажери, спортивне обладнання майже на півтора мільйона гривень, а також депутатам обласної та районної рад, керівникам міської, районної рад і райдержадміністрації, які діяли згідно укладеної угоди про співробітництво і співфінансування проєкту. Наприклад, з міського бюджету було виділено до 1,5 млн. грн. цільових коштів.
Пам’ятні подарунки від колективу закладу під оплески присутніх у залі отримали: доктор Бербель Швайгер, керівник проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» німецького товариства міжнародного співробітництва(GIZ) Олег Флітер, менеджер і координатор проекту; Євген Лосєв і Андрій Яндюк, координатори проекту GIZ; а також всі відповідальні особи, причетні до будівницва: Наталія Гура, керівник підрядної організації «ДИВИКОМ», Сергій Касаткін, виконроб та Віктор Гура, головний менеджер; Олександр Романець, представник австрійської холдингової кампанії «Дельта», яку очолює в Україні Володимир Духанін, в Австрії- – Манфред Оельшустер; технічний нагляд за будівництвом від української сторони здійснює Олександр Малишев, авторський нагляд– Олена і Олег Черних. Сувеніри від Оріхівської ОТГ гостям вручив міський голова Сергій Герасименко.
Багато необхідних і приємних подарунків отримав колектив НВК від депутатів обласної, районної та міської рад, підприємців, колишніх випускників,чимало добрих побажань було висловлено представниками влади,депутатами,батьками і учнями.
Підготували і цікаву концертну програму.
Роботи на об’єкті ще тривають, але будівельники прагнуть завершити їх найближчим часом.
Тамара Курочкіна.
м.Оріхів.