Публічні закупівлі: майже 70 відсотків процедур – з порушенням законодавства

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області протягом січня-листопада 2019 року виявили порушення у сфері закупівель на суму 2153 млн гривень.
За результатами відпрацювання процедур публічних закупівель впродовж 11 місяців цього року проведено 348 моніторингів закупівель та попереджено зайві витрати державних коштів на суму понад 227 млн грн.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено торги на суму понад 216 млн грн, розірвано укладених договорів на суму більше ніж
10,5 млн гривень.
Крім того, під час проведення моніторингів закупівель замовниками самостійно відмінено торги до завершення моніторингів на загальну суму більш ніж 541 млн гривень.
За результатами моніторингів та перевірок закупівель до суду направлено 9 протоколів про адміністративне правопорушення за порушення законодавства у сфері закупівель за статтею 164-14 КУпАП.
Закупівлі нині відбуваються відкрито і всі охочі можуть споглядати і відстежувати процес їх проведення завдяки запровадженню електронної системи «PROZORRO». Адже майже в 70% процедур закупівель, де фахівці Управління провели моніторинг, встановлено порушення Закону України «Про публічні закупівлі». І це не лише невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації, а також безліч інших порушень законодавства у сфері закупівель.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області