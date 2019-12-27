Руслан Рачинський “Кількість планових перевірок запорізьких платників зменшено на 15 відсотків”

За 11 місяців цього року аудитори податкової служби провели 146 планових та 457 позапланових перевірок запорізьких суб’єктів господарювання. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, в результаті застосування ризикоорієнтованого підходу кількість планових перевірок порівняно з минулим роком зменшилась на 15 відсотків, а позапланових – на 10 відсотків.
За виявлені порушення до бюджету було донараховано 321 мільйон гривень податкових зобов’язань, що на 102 мільйони більше, ніж торік. З цієї суми платники узгодили 124 мільйони, що перевищило минулорічні дані на 38,6 мільйона.
Крім того, податківці здійснили 558 фактичних перевірок у сфері готівкових операцій, за результатами яких було застосовано фінансових санкцій на суму 5,7 мільйона. Це на 800 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2018 року. На даний час порушники узгодили 95 відсотків донарахованих сум.
До бюджету вже сплачено 4,7 мільйона, що на 795 тисяч більше надходжень за 11 місяців 2018 року.
Нагадаємо, аби дізнатися, чи включене ваше підприємство до плану перевірок органами ДПС, необхідно зайти на вебпортал Державної податкової служби України та у вкладці “Плани та звіти роботи” обрати відповідний розділ (https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html).
Головне управління ДПС у Запорізькій області