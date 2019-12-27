Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 грудня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,2 тис. осіб, з них 15,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 грудня 2019 року – 1316 одиниць (у м. Запоріжжі – 642 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).
З початку грудня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 230 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 49 безробітних, які перебували на обліку.