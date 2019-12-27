Службі зайнятості 29 років. Майже 877 тисяч громадян знайшли роботу

21 грудня – день народження Державної служби зайнятості. З дня створення служба пройшла важливі етапи становлення та розвитку на ринку праці. Започаткування Державної служби зайнятості відбулося водночас із законодавчим визначенням такого соціально-економічного явища, як безробіття, усвідомленням суспільством, соціальними партнерами, органами влади нових процесів, що відбуваються на ринку праці.
Перших безробітних в Запорізькій області було зареєстровано в липні 1991 року. Час підтвердив своєчасність і нагальну потребу створення такої структури. Цього року відзначаємо 29 – річчя Державної служби зайнятості.
Служба зайнятості: 29 років на ринку праці
За роки існування Запорізької обласної служби зайнятості отримали послуги більше ніж 2,4 млн. осіб, з них: працевлаштовано – 876,6 тис. громадян в т.ч.: з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тис. громадян, шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 4,0 тис. осіб; шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 16,4 тис. громадян;
– пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації – 180,2 тис. громадян; Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,8 тис. громадян віком від 45 років
– взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 281,5 тис. громадян.
Час не стоїть на місці, а разом з ним розвивається, модернізується та вдосконалюється і Служба зайнятості. У нашу роботу постійно впроваджуються сучасні інноваційні підходи. Головна мета яких допомогти роботодавцю якнайшвидше знайти працівника, а шукачеві – роботу своє мрії.
Впроваджуючи нові сервіси та послуги для роботодавців та шукачів роботи, служба зайнятості досягає головної мети – вирішення питань зайнятості населення. Оперативний підбір кадрів, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці, професійне навчання на замовлення роботодавців, підвищення кваліфікації та оволодіння новою професією, надання ваучеру, організація громадських та тимчасових робіт, сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, проведення професійної орієнтації населення – всі ці послуги направлені на те, щоб допомогти безробітним знайти роботу, а підприємствам – працівників. Інформація про вакансії, відео вакансії, відео резюме пропонується клієнтам служби зайнятості сучасними сервісами: через офіційні сайти, соцмережі, консультації в режимі он-лайн та за телефоном, працює «електронна черга» та «кабінет роботодавця». Впроваджено новий клієнтоорієнтовний підхід – інститут кар’єрних радників, які здійснюють індивідуальний супровід безробітного. Інститут консультанта роботодавця є другим етапом розвитку сервісів державної служби зайнятості і планується введення у роботу служби зайнятості у 2020 році.
«Завдяки інноваціям роботу знайти стало зручніше та швидше. Наша мета – надання послуг на високопрофесійному рівні з залученням сучасних засобів комунікації як безробітним, так і роботодавцям. Знайдемо работу разом!» – наголошує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47