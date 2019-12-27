Святкуймо разом!

Запрошуємо всіх наших друзів на Новорічно-різдвяний фестиваль біля головної обласної ялинки на пл. Фестивальній!
29 грудня з 14.00 до19.00 – Свято Хануки.
31 грудня 2019 року з 23.00 до 03.00 1 січня 2020 року – музична відеопрограма. Запальна музика та калейдоскоп яскравих новорічних відеокомпозицій.
1 січня 2020 року з 12.00 до 19.00 – Новорічна розважальна програма, феєрверк (організатор – Рада християнських церков).
Запоріжців та гостей радо зустрічають ялинка висотою 25 метрів, «Різдвяне містечко», вертеп, святкова ілюмінація, ковзанка розміром 41 на 24 метри. Незабутню атмосферу святкових веселощів створять парк атракціонів, кава, чай, глінтвейн та солодкі смаколики. А зустріч із друзями подарує чудовий казковий настрій! На всіх нас чекають святковий ярмарок сувенірів і смаколиків, містечко розваг, яскраві фотозони, інсталяції та багато іншого!