Україна підніметься тільки тоді, коли використовуватиме потенціал жінок

В «овальній залі» Запорізької обласної ради 20 грудня працювало Інтерактивне гендерне кафе «Рівні права та можливості – разом будуємо рівноправне суспільство». Цей цікавий захід було проведено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам», який реалізує Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» в партнерстві з НДІ (Національний демократичний інститут) за підтримки уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.
- Уже третій рік поспіль у грудні проходить Український жіночій конгрес, на меті якого – не тільки рівні права, але й рівні можливості для жінок у суспільстві. Обговоренню резолюції Третього Українського жіночого конгресу як раз і присвячено засідання нашого інтерактивного гендерного кафе, – відзначила на початку зустрічі голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова. – Конгрес – це не тільки 500 жінок із різних куточків країни. На цей представницький форум приходять Президенти, міністри, спікери й керівники комітетів українського парламенту, посли й представники влади інших держав. Там дуже критично обговорюються проблеми нашого суспільства, які не дозволяють рухатися вперед. Більш активна участь жінок і в політичному, і в громадському, і в економічному житті безсумнівно підвищила б і валовий національний продукт! І навпаки, незалученість жінок до роботи багатьох галузей негативно впливає на економіку будь-якої країни. А гендерно обумовлене насильство завдає ще більшої шкоди суспільству. Це ті теми, які обговорювалися на конгресі. Тому перш за все нам цікаво почути враження учасниць і учасників конгресу.
- Третій жіночий конгрес став місцем сили, де керівники держави стояли поруч з нами, а не за броньованими дверями, – вважає учасниця конгресу, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді, радниця голови Запорізької обласної держадміністрації з питань рівних прав жінок і чоловіків Тетяна Ковиліна, – Він надихає на подолання бар’єрів, які виникають через відсутність політичної волі. Наприклад, у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна цьго року відкрито відділення для дівчат. А ми вже третій рік виступаємо з такою ж ініціативою, але відкрити аналогічне відділення в військовому ліцеї «Захисник» не вдається, хоча й логістика прописана, і начебто всі погодилися. Зараз уже й міністр оборони Андрій Загороднюк підтримує нашу ініціативу. Щоправда, ліцей «Захисник» – це комунальний заклад… Але в будь якому випадку ми отримали можливість звірити свої кроки й рухатися далі.
- Одним із напрямків розвитку, який сформулював жіночий конгрес, є гендерно орієнтоване бюджетування, гендерна спрямованість інфраструктурних проектів. У нас є відповідна програма, яку враховано при прийнятті бюджету на 2020 рік, – розповідає учасниця конгресу, голова Балківської сільської ради Марія Радченко. – На конгресі мені найбільше сподобалася платформа, в якій брали участь молоді сім’ї. Зокрема сім’я, яку створили співачка Alyosha, яка виросла в нашому селі, і її не менш зірковий чоловік Тарас Тополя. До речі, Тарас підняв дуже актуальну проблему ігрових автоматів, навів приклади, коли пристрасть до них руйнувала сім’ї й людські долі. (Зауважимо, що через кілька днів найбільші мережі залів ігрових автоматів було закрито, – ред.). Кричущою є й проблема насильства в сім’ях. На жаль, на прикладі нашого села бачу, що ця проблема дуже часто проявляється в багатодітних сім’ях, де завели по 7-10 дітей і не можуть дати їм ради. Діти не миті, не нагодовані, в школу не ходять…
- Метод гендерного бюджетування є дуже важливою складовою роботи органів місцевого самоврядування, – додає секретар Балківської сільської ради, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Ірина Щербань. – Сам час диктує такий підхід. Тому ми провели в нашій сільраді відповідний аналіз і цього року розширили перелік програм, де враховується гендерне бюджетування. Такою є, наприклад, і програма матеріальної допомоги. Тепер у нас отримуватимуть допомогу й жінки, які народили дитину. Є допомога й позабюджетна. Наприклад, ми проводимо масляні, де збираємо кошти, які передаємо в дитячі будинки. І коли я замислююся про словосполучення «Рівні можливості», то вважаю, що це й вирівнювання між можливостями у місті і селі. Тому ми й почали з дитячого садка, щоб наші жінки не витрачали свій дорогоцінний час на те, щоб возити дітей у Дніпрорудне.
- Конгрес мені дав дуже багато, – відзначив учасник жіночого конгресу, заступник Василівського міського голови, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Юрій Борисенко. – ми зараз закінчуємо гендерний аналіз по дитсадках. Робимо також моніторинг дитячих майданчиків. І виявилося, що діти до 12 років більш-менш забезпечені, а 12-17 років – ні. На черзі – гендерний портрет міста. Це надає підгрунтя для подальшого гендерного бюджетування. І наші програми розроблено згідно з резолюцією Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Зазначу також, що в нашому районі не тільки навчальні заклади очолюються жінками. У нас і голова районної ради, і два її заступники, і керуючий справами – жінки, а взагалі в раді – 50 на 50.
- На жаль, кількість жінок у нашій міськраді цього скликання знизилася. Зараз з 26 депутатів лише 9 є жінками, а в таких умовах впливати набагато важче, – констатує голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Молочанській міській раді Олена Остролуцька. – Але взявши участь у семінарі, який проводив Фонд «Єдність за майбутнє», ми дізналися, що таке гендерний підхід, як боротися з гендерними стереотипами. І потроху почали впроваджувати все це в життя. Соціальні програми у нас створюються з урахуванням гендерно обумовленого бюджетування. Навіть вуличне освітлення можна розглядати під гендерним кутом, адже саме жінки найчастіше ввечері зустрічають діточок, які повертаються з різних гуртків і спортивних секцій. Є в нас і програми боротьби з сімейним насильством, булінгом у школах. Наша міськрада однією з перших затвердила план дій на виконання резолюції 1325. Ми згуртували жінок у міській раді, зробили гендерний аналіз бюджетних програм, і до наших думок стали прислуховуватися, в тому числі при затвердженні фінансування. Наприклад, виявилося, що програма на підтримку дитячого спорту спрямована переважно на хлопчиків, хоча у дівчат, скажімо, в акробатиці, – не гірші досягнення. Вони перемагали навіть на всеукраїнських змаганнях, але підтримки не мали. Цю нерівність було виправлено. Ми приєдналися до міжнародної ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Отже, починали ми ні з чого, а тепер бачимо шлях, куди нам прямувати.
- Я дуже рада, що тут панує аура єдності, – поділилася враженнями журналіст Олена Сиваш, – коли ми з Тамарою Миколаївною Огородовою починали цю роботу, багато хто навіть не розумів, що таке гендер. Можна сказати, що Тамара Миколаївна зорала цілину в нашій області, потім зернятка кидала, а тепер уже є й паростки є. Думаю, що врожай на користь всієї нашої України буде добрий. Гендерну рівність оцінюють за чотирма чинниками: економіка, освіта, сфера здоров’я, політика. На жаль, найнижчі показники у нас за участю жінок у політичному житті.
- Мене вперше обрали депутатом, а оскільки досвіду такої роботи не мала, дуже допоміг семінар, який проводив Фонд «Єдність за майбутнє», сказала секретар Дніпрорудненської міської ради, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Лариса Решетняк. – До створення жіночого об’єднання в міськраді ми прийшли не одразу, але зрозуміли, що воно потрібно. При цьому чоловіки нас у всьому підтримують, і одним із доказів цього є те, що міський голова Дніпрорудного Юрій Коробов зараз тут, поруч з нами. Депутатські ініціативи жінок нерідко підхоплюються чоловіками. У нас все місто вишивало рушник, який занесено в Книгу рекордів України. Коли ми зробили гендерний аналіз соціальних програм, внесли в них доповнення.
В інтерактивному кафе поділилися своїми думками також депутат Василівської районної ради Людмила Бекерська, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Токмацькій райраді Ірина Лаба, депутат Запорізької міської ради Олександра Шадріна. Учасники одностайно підтримали резолюцію Третього Українського жіночого конгресу.
Під час заходу заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко вручив жінкам, які відзначилися своєю громадською активністю, почесні грамоти обласної ради. Серед нагороджених Тамара Огородова, Олена Остролуцька, Ірина Щербань, Тетяна Плетень, Тамара Стефаненко, Світлана Шраменко. Він подякував їм за роботу й підкреслив, що вони роблять велику справу для розбудови нашої держави.
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.