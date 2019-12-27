Запоріжці сплатили 6,8 мільйона гривень “автоподатку”

Оподаткування дороговартісних автівок додало місцевим бюджетам регіону 6,8 мільйона гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, власники елітних авто – юридичні особи сплатили 4,3 мільйона гривень транспортного податку, 2,5 мільйона перерахували фізичні особи.
Більше половини надходжень забезпечили компанії та підприємці м. Запоріжжя – 3,3 мільйона, від мелітопольських та веселівських платників надійшло 654 тисячі, бердянські та приморські – 534 тисячі, вільнянські та новомиколаївські – 495 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 434 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 410 тисяч тощо.
Усього на Запоріжжі у розпорядженні 165 юридичних та 179 фізичних осіб перебувають легкові автомобілі віком до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 1 мільйон 564,8 тисячі гривень.
Переліки цих та інших автівок розміщені на сайтах Державної податкової служби та Мінекономрозвитку: http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html, http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Ставка транспортного податку складає 25 тисяч гривень на рік.
Головне управління ДПС у Запорізькій області