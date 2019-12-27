Запорощуємо на мовчазний благодійний аукціон.

Запорізький благодійний фонд “Єдність” за майбутнє” разом з Ротарі клубом Запоріжжя проводять 28 грудня з 12.00 до 15.00 в ТРЦ «Україна» мовчазний благодійний аукціон.
Ексклюзивні речі ручної роботи: домашній текстиль (портьєри, гардини з ручним розписом, одіяло, подушка-дельфін), дитячі в’язані шапочки, які були зроблені на мейкатоні – унікальному заході, який проводився в листопаді цього року в Запоріжжі вперше в Україні, а також тканини з Естонії, швейні машинки, обладнання для манікюру (гель-лаку) та інші речі, можна буде придбати на заході. Ці ексклюзивні речі ручної роботи були зроблені досвідченими майстринями під керівництвом експертки з дизайну та пошиву одягу Ольги Хох з Естонії, яка проходила стажування у Франції в домі Chanel. Зібрані кошти будуть передані дитячому відділенню Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру. Частина лотів – на фото за посиланням: https://www.facebook.com/
ZaporizhzhiaCharitableFoundati onYednistZaMaibutne/posts/ 2722764957783194