Зворушлива дитяча п’яточка розчулила і зігріла душу

Минулої неділі у церкві Покрови Прсв. Богородиці, яка розташована на Хортиці, фотографував я під час хрещення двох чудових малюків- Софійку та Данилка. Данило первісток Іллі, програміста за фахом, та Олександри, організаторки простору. Софійка -донечка Сергія, приватного підприємця, та Ольги, яка працює менеджеркою.
Радісно, що молодь обирає нашу споконвічну традицію хрещення діточок. Зворушливо, як малюки гідно, немов би з розумінням, витримали всі ступені обряду у холодному зимовому храмі. Але мабуть найбільше здатна розчулить людську душу світлина крихітної дитячої п’яточки, коли священик, згідно обряду, хрестообразно малює по ній пензликом.
Олександр Максимов