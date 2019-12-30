3,4 млрд гривень державної підтримки отримають аграрії у 2019 році

Кабінет Міністрів України у 2019 році профінансував усі програми державної підтримки сільського господарства на понад 3,4 млрд гривень, але ще майже 1 млрд грн наразі заблоковані у судовому порядку через позов від ГС «Всеукраїнська аграрна рада» до попереднього Уряду.
Так, протягом 2019 року із Державного бюджету виплачено понад 2,8 млрд гривень на розвиток фермерства, тваринництва, садівництва, компенсація за залученими кредитами та компенсація за закуплену сільгосптехніку і обладнання, а 27.12.2019 – понад 270 млн гривень за програмою підтримки хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників, а також 337 млн гривень за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
При цьому, аграрії недоотримали близько 1 млрд гривень державної підтримки, оскільки виплати за 2 програмами підтримки були заблоковані у судовому порядку. Зокрема, призупинені виплати за програмами «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» (830 млн гривень) та «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (186 млн гривень).
Кошти на ці програми передбачені у повному обсязі у Державному бюджеті на 2019 рік та могли би бути виплачені, якби не поданий ГС «Всеукраїнська аграрна рада» позов до суду щодо визнання протиправними та нечинними, прийняті ще у лютому 2018 року, нормативно-правові акти.
Уряд зробив усе можливе аби забезпечити виконання програм держпідтримки у 2019 році, тож буде відстоювати права аграріїв на отримання коштів, які наразі заблоковані. Тому 26 грудня 2019 року Міністерство юстиції України подало касаційну скаргу до Верховного суду України.
«У 2020 році ми виконаємо усі програми підтримки аграрного сектору в повному обсязі відповідно до затвердженого державного бюджету. Сільське господарство є однією із пріоритетних галузей розвитку економіки та локомотивом, що формує близько однієї п’ятої ВВП та 40% експортної виручки», – наголосив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
– Т. Милованов про державну підтримку сільського господарства
ftp://ftp.kmu.gov.ua/27.12.2019_Brifing_T.Milovanov_pro_pidtrimky_silhozgozpodarstva.mp4
Довідково
Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.12.2019 у справі № 826/13664/18 задоволено частково апеляційну скаргу ГС «Всеукраїнська аграрна рада» та скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.05.2019 у справі за адміністративним позовом ГС «Всеукраїнська аграрна рада» до КМУ про визнання протиправними та нечинними нормативно-правових актів, прийнято нове рішення, яким визнано протиправними та нечинними з моменту прийняття: постанову Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»; постанову Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств». Визнання протиправними та нечинними з моменту прийняття постанов КМУ призводить до неможливості використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті за програмами «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» та «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», з моменту прийняття судового рішення, а саме з 10.12.2019.