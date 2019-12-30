Курортні зони Азовського узбережжя та Запоріжжя – лідери з податкових надходжень від туристів

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 7,7 мільйона гривень туристичного збору. Як поінформував в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком надходження від приймання туристів зросли на 114 відсотків, додатково до скарбниць спрямовано 4,1 мільйона.
Значні суми суб’єкти господарювання перерахували у листопаді – більш ніж два мільйони, що на 1,1 мільйона більше, ніж торік.
Найбільші доходи за 11 місяців отримали бюджети громад Якимівського та Приазовського районів – понад 3 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже 2,4 мільйона, а також м. Запоріжжя – 2,1 мільйона.
Всього на території регіону зареєстровано 810 платників туристичного збору, передусім, це готелі, санаторії, бази відпочинку, кемпінги, квартирно-посередницькі організації та інші.
Нагадаємо, цього року кожна місцева рада самостійно приймала рішення щодо ставок туристичного збору. Водночас ставки можуть бути встановлені у таких розмірах: до 0,5 відсотка від мінімальної зарплати – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі).
Головне управління ДПС у Запорізькій області