НАТАЛІЮ БОЄВУ ВІДЗНАЧЕНО ДЕРЖАВНОЮ СТИПЕНДІЄЮ

Заслуженій діячці мистецтв України, нашій землячці Наталії Боєвій призначено державну стипендію терміном на два роки як видатному діячеві культури і мистецтва.
Відповідне рішення ухвалено Указом Президента України Володимира Зеленського.
За даними Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Наталія Іванівна Боєва народилася у 1951 році в Донецьку. Закінчила Запорізьке музичне училище (теоретичне відділення), композиторський факультет Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського (клас народного артиста України та СРСР, лауреата державних премій А. Я. Штогаренка). Її диплом підписаний видатними діячами української музики – Платоном Майбородою та Миколою Кондратюком. З 1986 року Наталія Боєва – член Національної спілки композиторів України .
У 2012 (від дня відкриття) року очолила Запорізький обласний осередок Національної спілки композиторів України та член правління НСКУ.
Наталія Боєва за роки життя накопичила неабиякий творчий доробок. Композиторка є лауреаткою премії обласного фонду культури ім. І.Паторжинського (1994р.), Заслуженою діячкою мистецтв України (1996р.), лауреаткою премії облдержадміністрації «За досягнення у розвитку музичного мистецтва Запорізького краю» (2007р.), лауреаткою Другого всеукраїнського фестивалю академічних театрів «Данапріс» у номінації «Краще музичне вирішення» вистави «Мамай» (2008р.), лауреаткою Х ювілейного обласного конкурсу «Господиня свого краю» в номінації «Жінка – працівник культури та мистецтва» (2011р.), нагороджена орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2011 р.) та почесною грамотою Національної спілки композиторів України.
Митець пише музику для симфонічного та камерного складів оркестру, твори для голосу, музику до театральних вистав.
Серед творів для симфонічного оркестру: поема «Урочистий спів»; фантазія «Вічне життя»; триптих «Богдан Хмельницький. Судна ніч»; святкова увертюра «Тарасові шляхи»; концерт для скрипки з оркестром у двох частинах; концерт – рапсодія для альта, голосу та симфонічного оркестру пам’яті Івана Карабиця; концерт для фортепіано з оркестром у двох частинах; диптих для органу та симфонічного оркестру («Присвята», «Сходження»); «Молитва до дитяти» на слова Григорія Лютого; думка на вірш Т. Шевченка «Бандуристе, орле сизий!»; старосвітська балада на вірші Івана Малковича «Із янголом на плечі»; вокально-симфонічна картина на народні тексти та вірші Марка Вороного «Бондарівна»; спогад про вчителя Андрія Штогаренка; концерт для бандури та оркестру народних інструментів тощо.
Серед виконавців творів Боєвої: академічний симфонічний оркестр Запорізької обласної філармонії, Національний оркестр народних інструментів України, Національний ансамбль солістів «Київська камерата», Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр, Державний заслужений академічний оркестр українського радіо, Національний камерний оркестр «Київські солісти» та інші.
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