Новорічний велопарад #ДідСантаРулить пронісся центральним проспектом міста Запоріжжя

29 грудня сотні новорічних персонажів на велосипедах проїхали проспектом Соборним та привітали маленьких та дорослих городян з новорічними святами Просто так Подарували маленьким перехожим заздалегіть підготовлені смаколики, мандаринки та іграшки
#ДідСантаРулить проходить вже 7-ий рік поспіль та має на меті популяризацію велоспорту та активного способу життя.
Організатором та ініціатором заходу виступає #Veloturist
Цьогорічну акцію підтримав та надав суттєву допомогу в організації заходу “Національний Корпус” м. Запоріжжя, який має на меті розвиток здорового та активного відпочинку.
Велопарад завершився на пл. Маяковського біля головної ялинки міста, де був влаштований ярмарок та були представлені організацї з активного відпочинку.
Також серед учасників #ДідСантаРулить були розіграні цінні, заохочувальні подарунки від партнерів заходу.