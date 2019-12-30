«Запоріжсталь» наростив відвантаження металопродукції річ-ковим транспортом до 900 000 тонн

За підсумками навігації-2019 комбінат «Запоріжсталь» збільшив відвантаження металопродукції річковим транспортом на 36% у порівнянні з 2018 роком (674 тис. тонн). Через Запорізький річковий порт комбінат відвантажив споживачам 905 тисяч тонн металопродукції.
Ключовим фактором збільшення обсягів перевалки вантажів «Запоріжсталі» в Запорізькому річковому порту стало освоєння каботажних перевезень. У 2019 році близько 240 тисяч тонн металопродукції комбі-нату відправили в морські порти Чорноморська і Одеси річкою. Раніше доставка прокату до цих терміналів здійснювалася залізницею.
Нагадаємо, «Запоріжсталь» відновив стратегічне партнерство з Запорізьким річковим портом в жовтні 2012 року. За цей період «Запоріжсталь» відправив споживачам із різних країн світу через Запорізький річковий порт близько 4,6 млн тонн металопродукції.
Пресцентр ПАТ «Запоріжсталь»