Запорізькі журналісти намалювали свято кавою

Запорізькі журналісти намалювали свято кавою

Напередодні новорічних свят у творчій майстерні  відомої запорізької художниці Світлани Жаховської, що на пр. Соборному, 158-б, представники  регіональних ЗМІ опанували дивовижну техніку малювання картин …кавою.

 Захід, що  пройшов під егідою Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, об’єднав радійників, газетярів, телевізійників, представників інтернет-ресурсів та   прес-служб організацій, підприємств та відомств.

 Світлана Жаховська познайомила  учасників творчого зібрання  з технікою малювання акварельними фарбами і пояснила, що  малювання кавою – подібне.

Журналісти дебютували напрочуд вдало. Одні обрали для відтворення новорічні і різдвяні святкові листівки, інші – зимові пейзажі.

Попри те, що більшість з художників-аматорів за пензлі взялися вперше, кожна з робіт стала справжньою художньою перлиною.

За словами голови ЗОО НСЖУ Наталії Кузьменко, яка також вперше у житті власноруч написала  кавою свою новорічну листівку, такі творчі заходи,  з одного боку, сприяють розвитку креативності  працівників ЗМІ, з іншого – консолідують журналістську спільноту.

В ході майстер-класу журналісти привітали один-одного із прийдешніми новорічними та різдвяними святами та побажали подальшого творчого зростання і нових здобутків.

Культура