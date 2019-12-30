Запорізькі журналісти намалювали свято кавою

Напередодні новорічних свят у творчій майстерні відомої запорізької художниці Світлани Жаховської, що на пр. Соборному, 158-б, представники регіональних ЗМІ опанували дивовижну техніку малювання картин …кавою.
Захід, що пройшов під егідою Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, об’єднав радійників, газетярів, телевізійників, представників інтернет-ресурсів та прес-служб організацій, підприємств та відомств.
Світлана Жаховська познайомила учасників творчого зібрання з технікою малювання акварельними фарбами і пояснила, що малювання кавою – подібне.
Журналісти дебютували напрочуд вдало. Одні обрали для відтворення новорічні і різдвяні святкові листівки, інші – зимові пейзажі.
Попри те, що більшість з художників-аматорів за пензлі взялися вперше, кожна з робіт стала справжньою художньою перлиною.
За словами голови ЗОО НСЖУ Наталії Кузьменко, яка також вперше у житті власноруч написала кавою свою новорічну листівку, такі творчі заходи, з одного боку, сприяють розвитку креативності працівників ЗМІ, з іншого – консолідують журналістську спільноту.
В ході майстер-класу журналісти привітали один-одного із прийдешніми новорічними та різдвяними святами та побажали подальшого творчого зростання і нових здобутків.