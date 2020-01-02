Ініціативні групи впливають на розвиток місцевої демократії

У Широківській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) відбувся тренінг “Посилення ролі ініціативних груп та ОСНів, їх впливу на розвиток місцевої демократії». Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» провів цей захід з метою підвищення рівня знань з питань створення органів самоорганізації населення та їх впливу на розвиток місцевої демократії у рамках проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення». В тренінгу взяли участь жінки-депутатки, секретарі сільських рад, представники квартальних комітетів, активні жінки громади.
На початку зустрічі голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова розповіла присутнім про необхідність демократії участі, про особливості різних форм взаємодії громадянина з владою, таких як референдум, громадські ініціативи, громадські слухання, збори громадян, громадські експертизи, консультації, створення органів самоорганізації населення (ОСН), громадських рад і т.і. Адже від демократії виграє не тільки суспільство, отримуючи підзвітну й підконтрольну владу й ефективне вирішення своїх проблем. У сучасних умовах владі теж не вигідно і небезпечно не залучати громадян до вирішення суспільних справ, тому що в такому випадку громадянські акції можуть стати стихійними й деструктивними.
- Якщо розвивається демократія участі, в кінцевому результаті у влади і громади виробляється однакове чи подібне розуміння проблем, напрямків та шляхів їх вирішення, спільне бачення майбутнього громади, на яке всі готові будуть працювати гуртом, – підкреслила Тамара Огородова. – Таким чином залучаються додаткові інтелектуальні, фізичні, організаційні та й матеріальні ресурси, у тому числі за рахунок грантів, що нерідко створює синергетичний ефект, у кілька разів підвищує можливості громади.
Разом з тим демократія участі, різні органи самоорганізації населення не можуть підміняти представницьку демократію й органи влади. Ефективне управління можливе лише за умови збалансованого поєднання цих двох видів демократичних механізмів. Тому під час тренінгу громадські активісти й представники влади вчилися розуміти одне одного. Для цього вони взяли участь у рольовій грі, де обмінялися ролями. Вони ділили умовні бюджетні кошти, вчилися аргументувати свою позицію, вислуховувати аргументи опонента й користуватися законодавчими нормами й демократичними процедурами.
Ось приклад такої умовної дискусії:
- Шановні депутати, ми знаємо, що готується рішення про проведення в школі косметичного ремонту. Але чи не важливіше було б відремонтувати дорогу до школи, щоб діти могли без проблем до тієї школи дістатися?
- Але ж, по-перше, виділених коштів на повний ремонт дороги не вистачить, хіба що на ямковий. По-друге, в школі тече дах, тому ремонт заплановано не тільки косметичний. Але ми почули вашу пропозицію й обговоримо її на засіданні депутатської комісії.
А тепер про справжні громадські ініціативи.
- Наш орган самоорганізації населення діє з 2017 року, – розповідає голова вуличного комітету села Зеленопілля Юлія Гостєва. – Ми легалізувалися першими в нашій громаді шляхом повідомлення. Це дало поштовх і згодом з’явилися такі ж комітети і в інших селах. Люди побачили, що можна законним шляхом впливати на рішення влади: подавати ініціативи й бачити результат. Наприклад, частина нашої вулиці під час дощів завжди страждала від підтоплення, але за нашою ініціативою зробили реконструкцію ділянки дороги, що покращило ситуацію. Вирішено продовжити цю роботу. У нашої громади є громадський бюджет, і ініціативи й проекти громадян вітаються. А першою нашою ініціативою було облаштування невеличкого парку на місці занедбаної території. Адже в нашому селі, де мешкає більше 300 громадян, паркової зони не було взагалі. Цю проблему ми вирішуємо своїми силами за допомогою представників бізнесу. Вже висадили перші дерева – і берізки, і плодові. Це був нібито ковток свіжого повітря. Жителі самі облаштовують свій життєвий простір, вони побачили, що зміни можливі, і задля цього не треба когось чекати. Все починається з нас. Я рада, що причетна до цих змін. Рада також, що ми знаходимо спільну мову з владою. І голова ОТГ вважає ініціативи вуличних комітетів пріоритетними. Наші питання вирішуються в першу чергу. Це стосується і освітлення, і вивозу сміття, і інших проблем. Але сьогоднішній тренінг-семінар показав нам, що є ще й інші важелі й напрямки розвитку. Тепер ми знаємо, наскільки великі повноваження за законодавством можуть брати на себе органи самоорганізації населення.
- Після створення Широківської територіальної громади зміни на краще є, – впевнена соцпрацівник Широківської громади Ніна Каварнали. –Це видно і по клубу, і по школі, в яких з’явилися нові вікна. У нас 28 сіл, і тому тренінги, під час яких нас збирають, багато чого пояснюють, ділять на групи для практичних завдань, дуже важливі й корисні. Для вирішення будь-яких задач треба спілкуватися. Люди починають інакше міркувати, зважати на речі, про які раніше й не замислювалися.
- Цей семінар – саме для нас, – впевнена член вуличного комітету села Чайки і поважної ради, мати-героїня Лідія Фоміна. – Тут навчають, як зробити, щоб ініціативи громадян не залишалися словами, а перетворювалися в дії. Хочеться, щоб наше село, наша вулиця Шевченка були найкращими, чистенькими. І люди відгукуються, беруть участь у прибиранні, інших заходах, і староста підтримує всі наші ініціативи. Я рада, що нас збирають на тренінги і навчають, як діяти разом.
- Хочу висловити слова вдячності голові правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамарі Огородовій за увагу до нашої громади, – наголосила секретар Широківської сільської ради, голова міжфракційної групи «Рівні можливості» Олена Правдюк. – Тренінги, які проводить фонд, нас не тільки збирають і навчають, але й надихають. Ми тепер знаємо й відчуваємо, що ми можемо разом і на що маємо право. Активні жінки громади зустрічаються з фахівцями, з головою на громадських обговореннях. Ми висловлюємо наші проблеми, і нас чують. Зміни у нас відбуваються дуже стрімко. У нас голова креативний і цілеспрямований. Він підтримує всі гарні починання, і це дає результат. І сьогоднішній тренінг ще раз довів, що люди можуть і мають звертатися до влади для вирішення будь-яких проблем. Громадські активісти набираються знань і віри в себе. Завдяки таким навчанням у нас дійсно демократична громада.
Олександр Дорошенко