У Новому році понад 16 тисяч запоріжців будуть користуватися електронними ключами від податкової

За 2019 рік фахівці податкової служби видали запорізьким платникам податків майже 43 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, усього за електронними ключами до податкової звернулися більш ніж 16 тисяч представників бізнесу, державних службовців та громадян.
За допомогою електронних ключів від ДПС можна користуватися десятками податкових сервісів онлайн, більшість яких доступні в Електронному кабінеті (https://cabinet.tax.gov.ua), а також отримувати послуги від інших державних організацій.
Нагадаємо, платники мають можливість самостійно генерувати сертифікати. Для цього необхідно завантажити програму з інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Дистанційно сформувати нові ключі зможуть користувачі, які мають:
– чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Головне управління ДПС у Запорізькій області