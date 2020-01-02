У Запоріжжі демонтували незаконну АГЗС

На території обласного центру виявлено нелегальну газозаправну станцію, яка пропонувала автомобілістам продукцію сумнівної якості.
У рамках операції “Акциз” співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області виявили та вилучили обладнання автомобільної газозаправної станції та скраплений газ на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Саму АГЗС було демонтовано.
Досудовим розслідуванням у рамках кримінального провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 204 КК України “Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”, ст. 272 КК України “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою”, податківці встановили, що автозаправка працювала без оформлення будь-яких дозвільних документів, розміщувалась у непризначеному для такого виду діяльності місці, а скраплений газ, що реалізовувався, був невідомого походження та якості.
Наразі досудове розслідування триває.
Головне управління ДФС у Запорізькій області