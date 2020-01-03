Запорізькі роботодавці сплатили майже 8,3 мільярда гривень єдиного соцвнеску

За минулий рік надходження єдиного соціального внеску у Запорізькому регіоні склали 8 мільярдів 280 мільйонів гривень (без показників великих підприємств Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Порівняно з 2018 роком запорізькі компанії і підприємці сплатили на 1,2 мільярда більше. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Найбільші суми ЄСВ забезпечили роботодавці м. Запоріжжя – 4 мільярди 432 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 1 мільярд 78,5 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 796 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 583 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 304 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 233 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 227 мільйонів тощо.
Усього на Запоріжжі нараховується майже 71 тисяча платників єдиного соціального внеску, серед яких 15,5 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб, 55,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, у тому числі, понад 11 тисяч ФОП-роботодавців.
Нагадаємо, у 2020 році мінімальна сума єдиного соцвнеску становить 1039,06 гривні, а максимальний страховий внесок – 15585,90 гривні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області