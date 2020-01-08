Руслан Рачинський: “За рік держбюджет отримав від запорізьких платників понад 9,5 мільярда гривень”

Запорізькі платники податків у 2019 році спрямували до державного бюджету 9 мільярдів 533 мільйони гривень податків і зборів (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Коментуючи надходження, в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський підкреслив, що порівняно з 2018 роком податкові платежі зросли на 2,6 мільярда або на 39 відсотків.
Зокрема, до держбюджету надійшло 3,7 мільярда гривень ПДВ, що на 472 мільйони або на 14,5 відсотка більше, ніж у 2018 році.
Запорізькі компанії і організації перерахували 2,5 мільярда гривень податку на прибуток, перевищивши рівень 2018 року на 1,7 мільярда.
З доходів запоріжців сплачено майже два мільярди гривень ПДФО, зростання до показників попереднього року склало 279 мільйонів або 17 відсотків.
Також державна казна отримала 631 мільйон гривень військового збору, це на 91 мільйон або на 17 відсотків більше даних 2018 року.
Добувні підприємства і первинні водокористувачі направили до скарбниці понад 380 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів. Порівняно з 2018 роком надходження збільшились на 84 мільйони або на 28 відсотків.
Крім того, до бюджету надійшло 187 мільйонів гривень екологічного податку, що на 55,8 мільйона або на 42 відсотки більше сплаченої суми за попередній рік.
Головне управління ДПС у Запорізькій області