Увага! Розпочався набір слухачів в «Школу молодого журналіста»

Увага! Розпочався набір слухачів в «Школу молодого журналіста»

Запорізька обласна організація Національної Спілки журналістів України оголошує про набір старшокласників у «Школу молодого журналіста».

 

Якщо ви хочете, щоб журналістика стала вашою майбутньою професією, або просто спробувати свої сили в цій цікавій спеціальності, запрошуємо вас стати слухачами «Школи молодого журналіста».

 

 «Школа молодого журналіста» – це унікальний тримісячний практичний курс від заслужених журналістів України та керівників авторитетних ЗМІ країни. Медіа-професіонали допоможуть вам розкрити свої таланти і значно підвищити рівень знань у багатьох сферах.

 

 Програма занять охоплює основні напрямки роботи редакцій газет, теле- і радіокомпаній та включає в себе майстер-класи від провідних журналістів, зустрічі з керівниками ЗМІ, тренінги, екскурсії на телеканали і редакції газет, а також спецкурс риторики.

 

За підсумками курсів видається відповідний Сертифікат та рекомендація для вступу на факультет журналістики Запорізького Національного університету.

 

Заняття починаються в лютому 2020 року, організаційні збори – 14 лютого о 15.00.

 

«Школа молодого журналіста» знаходиться в прес-центрі «Журналіст» Будинку друку (2-ий поверх), пр. Соборний, 152, ост. – пл. Пушкіна.

 

Попередній запис за телефонами: 096-543-92, 099-272-45-77.

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