Увага! Розпочався набір слухачів в «Школу молодого журналіста»

Запорізька обласна організація Національної Спілки журналістів України оголошує про набір старшокласників у «Школу молодого журналіста».
Якщо ви хочете, щоб журналістика стала вашою майбутньою професією, або просто спробувати свої сили в цій цікавій спеціальності, запрошуємо вас стати слухачами «Школи молодого журналіста».
«Школа молодого журналіста» – це унікальний тримісячний практичний курс від заслужених журналістів України та керівників авторитетних ЗМІ країни. Медіа-професіонали допоможуть вам розкрити свої таланти і значно підвищити рівень знань у багатьох сферах.
Програма занять охоплює основні напрямки роботи редакцій газет, теле- і радіокомпаній та включає в себе майстер-класи від провідних журналістів, зустрічі з керівниками ЗМІ, тренінги, екскурсії на телеканали і редакції газет, а також спецкурс риторики.
За підсумками курсів видається відповідний Сертифікат та рекомендація для вступу на факультет журналістики Запорізького Національного університету.
Заняття починаються в лютому 2020 року, організаційні збори – 14 лютого о 15.00.
«Школа молодого журналіста» знаходиться в прес-центрі «Журналіст» Будинку друку (2-ий поверх), пр. Соборний, 152, ост. – пл. Пушкіна.
Попередній запис за телефонами: 096-543-92, 099-272-45-77.