Служба пробації Запорізького регіону в цифрах

Станом на 01.01.2020 року на обліку уповноважених органів з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області перебуває 3489 осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та щодо яких застосовано адміністративне стягнення у виді громадських, виправних та суспільно корисних робіт.
Філія Центру пробації в Запорізькій області у 2019 році за кількістю осіб, які перебувають на обліку в підрозділах пробації, обіймає шосте місце по Україні.
У розрізі видів покарання у Запоріжжі та області відбувають покарання 140 (4 %) від загальної кількості засуджених до громадських робіт, 17 (1 %) засуджених до виправних робіт, 106 (3 %) засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 3035 або 92 % перебуває на обліку служби пробації осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.
У рамках ініціативи Міністерства юстиції України #ЧужихДітейНеБуває підрозділами пробації Запорізького регіону виконувалось 450 судових рішень про накладання адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт. За результатами виконання цього стягнення з боржників стягнуто 586 тисяч гривень для погашення заборгованості по аліментах.
Окрім того, філія Центру пробації в Запорізькій області входить у десятку лідерів щодо кількості отриманих ухвал суду про складення досудової доповіді. Зокрема, від початку року на виконання до уповноважених органів з питань пробації у м. Запоріжжі та Запорізької області надійшло 1492 таких ухвали. За звітний період підготовлено 1366 досудових доповідей, що становить 92 % від кількості відповідних ухвал. Примітно, що 80 % вироків суду, які надійшли на виконання, враховують висновок досудової доповіді, що свідчить про довіру судів Запорізького регіону до можливостей пробації відповідного регіону.
Впродовж року до структурних підрозділів пробації надійшло 956 повідомлень-запитів від установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), із них: 592 щодо можливості проживання за обраним засудженим місце проживання; 194 – можливості працевлаштування; 217 – сприяння організації соціального патронажу засудженим віком до 35 років та 83 – щодо влаштування до спецустанов для звільнених засуджених віком старше 35 років.
За результатом проведених заходів стосовно 391 (66 %) засуджених питання їх проживання після звільнення вирішено позитивно, щодо 173 (89 %) засуджених підрозділи центру зайнятості підтвердили сприяння з питань трудового влаштування їх після звільнення та стосовно 185 (62 %) осіб орган соціального захисту населення підтвердив сприяння у наданні соціальних послуг засудженим у разі їх звернення.
Філією Центру пробації в Запорізькій області залучено до діяльності органів пробації волонтерів пробації. Станом на 01.01.2020 року 13 підпорядкованих підрозділів філії (або 45 % уповноважених органів з питань пробації регіону) співпрацюють із 22-ма волонтерами пробації.
В цілому 29 підрозділів Запоріжщини (84%) мають партнерську мережу («банк ресурсів»), що 100-відсотково покриває потреби клієнтів пробації.
Задля забезпечення реалізації пробаційних програм підготовлено 70 кураторів з числа працівників 28-ми підрозділів філії, якими забезпечено виконання у поточному році 42-х вироків судів про проходження засудженими заходів пробаційних програм. Наразі 6 перебуває на виконанні.
В Державній установі «Мелітопольська установа виконання покарань (№ 144)» активно реалізується пілотний проєкт щодо впровадження пенітенціарної пробації в органах і установах виконання покарань, ініційований Благодійною організацією «FREE ZONE». В рамках реалізації проєкту співробітники Мелітопольського підрозділу пробації входять до мультидисциплінарної команди. З 15 засуджених жінок, які виявили бажання взяти участь у проєкті, наразі 7 жінок успішно інтегрувалися в суспільство.
В рамках проєкту «Заради життя: якісні інтегровані послуги з ВІЛ, туберкульозу, та вірусного гепатиту С для людей в конфлікті з законом» у місті Запоріжжя на базі Комунарського районного відділу діє консультативний кабінет для надання послуг з виявлення ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусного гепатиту С громадянам, які знаходяться на обліку в службі пробації. Загальна кількість громадян, які звернулись до Кабінету становить 209 осіб. Проведено скринінгове анкетування, з метою виявлення ризикованої поведінки та підозри на захворювання – 191, з них проведено тестування – 143, виявлено громадян з підозрою на вірусний гепатит С – 32, виявлено громадян з підозрою на туберкульоз – 25.
Детальніше про впровадження пробації в Запорізькій області дивіться на регіональній сторінці соціальної мережі Facebook – «Пробація України – Запорізька область».
Філія Центру пробації в Запорізькій області