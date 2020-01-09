У Широківській громаді з’явиться послуга для осіб з інвалідністю «Соціальне таксі»

Широківська громада запускає послугу «соціальне таксі» зі спеціально обладнаним
автомобілем. Транспортний засіб вже у цю п’ятницю буде офіційно переданий КУ «Центр
соціальних послуг Широківської громади», після чого він буде запущений в роботу.
Скористатись послугою зможуть мешканці Широківської громади з наступних категорій:
особи з інвалідністю (у т.ч. діти), які мають порушення опорно-рухового апарату або інші
захворювання, пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інші
маломобільні групи населення.
Довідково:
Спеціально обладнаний мікроавтобус було придбано за кошти державного бюджету в
рамках урядової програми «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб
з інвалідністю». Авто, призначене для транспортування людей у візках та їх
супроводжуючих, укомплектоване пасажирським підйомником, що керується
дистанційним пультом і перехідним містком для зручності. Основні технічні параметри
відповідають директивам безпеки ЄС.
З запуском послуги особи з інвалідністю, що проживають у громаді, зможуть оперативно,
комфортно та безпечно дістатись потрібного місця, установи, підприємства, органу влади
тощо, а також взяти участь у масових заходах, які проходять в громаді чи місті Запоріжжя.
Послуги транспортної служби “соціальне таксі” надаватимуться абсолютно безкоштовно.
Широківська громада представляє цілу низку соціальних послуг, які покликані зробити
життя соціально незахищених верств населення більш комфортним. Зокрема, «Центр
соціальних послуг Широківської громади» надає послуги прального комплексу, швачки,
дрібного та середнього ремонту тощо.
Також у громаді для мешканців поважного віку працює Університет третього віку, на базі
якого проходить навчання за різними напрямками, а також організовується пізнавальне,
цікаве та активне дозвілля.
Нова послуга «соціальне таксі» також сприятиме створенню рівних можливостей для
кожного мешканця, включаючи людей з інвалідністю.