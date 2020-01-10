АМУ:Зміни до Конституції щодо децентралізації – демонтаж автономії місцевого самоврядування

АМУ закликає відхилити законопроєкт №2598, прийняття якого загрожує «консервацією» на довгий період шкідливих для місцевої демократії положень, адже процедура внесення змін до Конституції не передбачає правок після першого голосування та перегляду прийнятих змін протягом п’яти років (ч.2 ст.158 Конституції України).
27 грудня 2019 року Президент подав до Верховної Ради України оновлений текст проєкту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 на заміну тексту від 13 грудня 2019 року.
Асоціація міст України категорично не підтримує цей законопроєкт, оскільки оновлений текст (як і попередній від 13.12.2019р.), було підготовлено без залучення органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, експертного середовища, науковців, а пропоновані зміни до Конституції не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування.
Асоціація міст України наголошує на критичних для місцевого самоврядування та суспільства положеннях законопроєкту:
Префекти – інструмент тиску на місцеве самоврядування
- із запровадженням посади префекта формується система підпорядкованості органів місцевого самоврядування центральній владі;
- державний контроль централізується в руках префекта додатково до спеціалізованих служб та інспекцій (ч. 1 ст. 118, п. 1, 2 ч. 1 ст. 119 з/п №2598);
- префект однаково втручається у власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування, оскільки відповідний поділ у Конституції скасовується (вилучається ч. 4 ст. 143 Конституції України);
- зупинення актів органів місцевого самоврядування суперечить ст. 8 Хартії щодо адекватності заходів адміністративного впливу.
Ризик: загроза для місцевої демократії, усунення громад від вирішення питань місцевого значення.
Централізація
- префекту законом можна передати майже всі повноваження ОМС (п.5 ч.1 ст.119 з/п №2598);
- префект як і ОМС може видавати на відповідній території загальнообов’язкові акти (ч.2-5 ст.119 з/п №2598);
- префект поєднує функції виконавчої влади та контролю (ч.1 ст.119 з/п №2598);
- префект підміняє судову гілку влади (ч. 2 ст. 144 з/п №2598);
- Президент отримує право зупиняти акти ОМС та замінювати ОМС своїми представниками (п.8-1 ч.1 ст.106, ч.3 ст.144 з/п №2598);
- громадянська активність підміняється державним патерналізмом (п. 1 ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 144 з/п №2598).
Ризик: створюється вертикаль державної влади замість місцевого самоврядування європейського зразка та, по суті, авторитарна держава.
Зменшення фінансових гарантій місцевого самоврядування
- скасовується обов’язок держави в повному обсязі фінансувати делеговані місцевому самоврядуванню повноваження (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, культура, спорт). Наразі це чинна ч.3 ст.143 Конституції України.
Ризик: обнулення здобутків бюджетної децентралізації, “знекровлення” місцевих бюджетів, погіршення якості послуг для жителів громад.
Урізання повноважень голів громад
- голова громади втрачає право головувати на засіданнях ради, а також очікувано підписувати та ветувати її рішення (ч. 3 ст. 141 з/п №2598).
Ризик: порушення внутрішньої системи стримування-противаг місцевої представницької влади.
Окружні ради – шлях до звуження повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня
- невизначеність повноважень окружних рад та підпорядкування їм міст і ОТГ дозволить передавати повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня на рівень окружних рад (ч. 3, ст. 133, ч. 2 ст. 143 з/п №2598).
Ризик: повзуче зменшення повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня, виникнення конфліктів між окружними радами та радами міст і ОТГ.
АМУ закликає відхилити законопроєкт №2598, прийняття якого загрожує «консервацією» на довгий період шкідливих для місцевої демократії положень, адже процедура внесення змін до Конституції не передбачає правок після першого голосування та перегляду прийнятих змін протягом п’яти років (ч.2 ст.158 Конституції України).
Інна Бахтіна, консультантка з комунікацій Запорізького РВ АМУ.