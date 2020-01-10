Летальний нещасний випадок на виробництві у шахті «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»

9 січня 2020 року на шахті «Експлуатаційна» ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» відбулася раптова посадка гірської маси на горизонті 940 метрів. В цей час на ділянці знаходився працівник підприємства 1973 року народження, який отримав травми, не сумісні з життям. Інших постраждалих немає, підприємство працює в штатному режимі.
На комбінаті створено спеціальну комісію для розслідування обставин події. Розслідування нещасного випадку проводиться в повній відповідності з чинним законодавством України і нормативно-правовими актами про охорону праці, із залученням представників усіх відповідних інстанцій.
Підприємство висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
Прес-центр ПрАТ «ЗЗРК»