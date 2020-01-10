У Веселівському районі рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

8 січня о 09:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Зелена у с. Мала Михайлівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить літня кухня на загальній площі 12 кв. м.
О 09:40 вогнеборці локалізували загоряння, а о 10:00 повністю ліквідували.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.