У Запорізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

8 січня об 15:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Тельманівська в селі Широке.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі на загальній площі 15 м. кв.
О 15:38 вогнеборці локалізували загоряння, а о 15:47 – повністю ліквідували, провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.