Запорізьке агропідприємство ухилилося від сплати 7 мільйонів гривень ПДВ: справу розгляне суд

Співробітники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчили кримінальне провадження стосовно службових осіб одного з сільськогосподарських підприємств Запорізької області, яке ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представники підприємства за попередньою змовою подали до податкового органу недостовірні відомості та безпідставно отримали пільги зі сплати ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету більш ніж 7 мільйонів гривень. У подальшому ці кошти підприємство незаконно використало на власні потреби.
На особисте майно одного з підозрюваних накладено арешт на суму 2,2 мільйона гривень, а обвинувальний акт відносно службових осіб підприємства направлено до суду.
Кримінальне провадження розслідувалося за вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом).
Головне управління ДФС у Запорізькій області